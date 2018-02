Trump sfida Fbi sul Russiagate Ok a pubblicazione del "memo"

Prosegue il braccio di ferro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e l'Fbi. Il tycoon avrebbe dato il suo ok alla pubblicazione del "memo" stilato dal presidente repubblicano della commissione Intelligence della Camera, Devin Nunes che di fatto punta il dito contro la polizia federale per aver condotto l'inchiesta sul Russiagate per danneggiare lo stesso Trump in corsa alle presidenziali del 2016. La Casa Bianca, fanno sapere da Washington, autorizzerà la pubblicazione. Trump darà il disco verde, poi toccherà alla Camera assumersi le proprie responsabilità.



E il presidente degli agenti Fbi ha diffuso una nota in cui esprime preoccupazione per il gesto della Casa Bianca. "L'associazione degli agenti dell'Fbi apprezza il fatto che il direttore si sia schierato al fianco degli uomini e delle donne dell'Fbi mentre noi lavoriamo insieme per proteggere il nostro Paese dalle minacce dei criminali ed alla sicurezza nazionale" si legge nella dichiarazione in cui si rivendica la "professionalità" e la "dedizione" degli "agenti speciali che hanno giurato di servire il Paese e la Costituzione". Il braccio di ferro è destinato a proseguire. Trump infatti è convinto che la pubblicazione della relazione possa completamente screditare l'intera inchiesta sul Russiagate.