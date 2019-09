Trump sfida l'Onu e snobba il summit sul clima

Mentre i rappresentanti di 60 paesi parteciperanno al Climate Action Summit, in programma domani all'Onu, Donald Trump sarà impegnato in una sala limitrofa per lanciare il suo appello al mondo sulla necessità di proteggere la libertà religiosa.



Secondo quanto riportato dal Guardian, il presidente americano ha escogitato un diversivo per distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica sul vertice riguardante il clima.

Trump ha infatti prenotato una grande sala conferenze nel quartiere generale delle Nazioni Unite, dove il tycoon parlerà di altro, mentre poco lontano da lui i vari Macron, Merkel, Johnson e Conte proporranno " azioni concrete ” contro i cambiamenti climatici.

Anche il presidente americano chiederà alla comunità internazionale di fare passi concreti, ma “ per prevenire attacchi contro le persone sulla base della loro credenza religiosa ” ha spiegato la Casa Bianca.

Un chiaro segnale di sfida

L'assenza di Trump ha scatenato una marea di critiche. In molti ritengono che la scelta di The Donald di non partecipare al summit sul clima ma presentarsi comunque nel quartier generale dell'Onu, sia un chiaro gesto di sfida. O peggio una provocazione, un segnale di indifferenza nei confronti dell'emergenza climatica.