La faida Dem contro Trump (e con lo spettro di Obama)

Tutti contro Donald Trump. Ma anche tutti contro l'apparente favorito del loro stesso gruppo, il «vecchio saggio» Joe Biden, che alla fine con i suoi ben visibili 76 anni sul groppone - ne è uscito bene. Il primo dibattito in diretta tv tra i dieci candidati democratici sopravvissuti alla scrematura iniziale (all'inizio erano venti, e tra i silurati eccellenti spicca il nome del sindaco di New York Bill De Blasio) è durato oltre tre ore, in un clima competitivo e a tratti perfino litigioso che ha spinto un paio di loro, Cory Booker e Amy Klobuchar, a esortare apertamente i compagni d'avventura all'unità per non dare un'immagine indecorosa del loro stesso partito. «I candidati democratici sono contro gli americani», il commento di Trump.

Il tema dominante della serata di Houston è stato quello delle assicurazioni sanitarie, e la figura dell'ex presidente democratico Barack Obama, ideatore del sistema misto pubblico-privato Obamacare, ha aleggiato sullo sfondo come il classico convitato di pietra. Decine di milioni di spettatori hanno potuto assistere alla frattura tra i due candidati più a sinistra, Bernie Sanders ed Elizabeth Warren, e quelli centristi proprio sull'Obamacare. Biden lo ha difeso, ricordando che la proposta dei due esponenti «liberal» di offrire a ogni cittadino americano un'assicurazione pubblica, costerebbe 30mila miliardi di dollari: una cifra immensa, ha sottolineato l'ex vice di Obama, che ha chiesto a Sanders e Warren dove pensino di rimediarla. La Warren, classica politica del tassa e spendi, ha replicato che con lei presidente il conto andrebbe «alle grandi corporations e ai cittadini più ricchi», ao vantaggio del ceto medio che «pagherebbe meno».

I tre candidati più anziani oltre al 76enne Biden, Sanders ha addirittura 78 anni mentre la senatrice Warren ha passato i 70 sono parsi ancora i più convincenti. Altri, per farsi notare, hanno giocato carte disparate, e nel caso di Julian Castro disperate, quando il 44enne concorrente alla Casa Bianca ha insinuato che Biden non riuscisse a ricordare «ciò che aveva sostenuto due minuti prima». Il texano Beto O'Rourke, che giocava in casa, ha promesso lotta dura alle armi d'assalto, forse sottovalutando che nel suo Stato una persona su tre ha un fucile in casa.