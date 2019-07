Ucraina sequestra una nave russa: alta tensione con Mosca

Si infiamma, ancora una volta, lo scontro tra Russia e Ucraina. I Servizi di sicurezza di Kiev hanno sequestrato una nave cisterna russa, la Neyma, nel porto di Izmail. L'equipaggio, composto da 15 marinai russi, è stato liberato dopo alcune ore dalle autorità ucraine.

Il motivo del sequestro della nave era il presunto coinvolgimento della petroliera nell'incidente che alla fine dello scorso anno era avvenuto nello stretto di Kerch. Stando a quanto sostenuto dalle forze di sicurezza ucraine, la nave aveva partecipato al sequestro di un'imbarcazione della Marina ucraina vicino alla Crimea. Ed è questo il motivo per cui le forze di Kiev hanno proceduto al sequestro della nave.