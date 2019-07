Usa 2020, Lapresse fornitore esclusivo di Ap per la copertura delle elezioni

Il conto alla rovescia per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti è già iniziato: si vota nel novembre 2020. Da un lato ci sarà il presidente, Donald Trump, dall'altro il vincitore delle primarie democratiche, da poco iniziate. L'interesse per queste elezioni, com'è noto, è molto alto in tutto il mondo. LaPresse sarà l’unica agenzia di stampa italiana a fornire la copertura dell'americana Associated Press. Grazie all’alleanza tra LaPresse e AP, infatti, dal 1° gennaio 2020 i clienti dell’agenzia guidata da Marco Durante potranno avere tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti sulla corsa alla Casa Bianca sotto forma di testo, foto, video e mappe interattive.

L'Associated Press offre la più ampia copertura multimediale delle elezioni Usa, con un precisione e accuratezza sin dall'elezione del presidente Zachary Taylor nel 1848. Grazie a una rete di giornalisti sparsi in tutti i 50 stati dell'Unione e agli esperti reporter politici di Washington, AP racconta le elezioni Usa da una prospettiva privilegiata, coprendo mediaticamente l’Election Day minuto per minuto. I suoi giornalisti, tra l'altro, sono in grado di comprendere e spiegare bene, ai cittadini, le sfumature della politica americana, che in certi frangenti e meccanismi può sembrare assai complicata.

La copertura prevista per le elezioni include i profili dei candidati alla presidenza, le primarie in ogni Stato, l'analisi politica e altro ancora. Con le telecamere all'interno della Casa Bianca e un vasto archivio di immagini storiche, AP offre inoltre una copertura visiva completa delle elezioni statunitensi.