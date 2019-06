Usa 2020, Trump si candida: "Pronto un nuovo terremoto"

Donald Trump lancia la campagna elettorale per il 2020. Il presidente degli Stati Uniti, dal palco di Orlando, in Florida, si è candidato ufficialmente alla guida della Casa Bianca puntando sui pilastri della campagna elettorale che lo ha portato a vincere nelle ultime elezioni presidenziali: identità nazionale, lotta all'immigrazione clandestina, sostegno ala classe operaia e a quell'America profonda che l'ha condotto alla vittoria nel 2016.

" Ce l'abbiamo fatta una volta e ce la faremo di nuovo " ha detto Trump, " ecco perché stanotte sono davanti a voi per lanciare ufficialmente la mia campagna per un secondo mandato come presidente degli Stati Uniti ". Davanti a circa 20mila persone, il presidente Usa ha attaccato i giornalisti presenti definendoli creatori di fake news, e i rivali del partito democratico accusandoli di estremismo e di essere alimentati " dall'odio " e dalla voglia di " devastare il Paese ". E ha promesso un " terremoto " alle elezioni 2020 come lo è stato nell'ultima tornata elettorale per la guida di Washington.

Per blindare la propria candidatura e riallacciarsi all'elettorato repubblicano, Trump ha fatto riferimento anche alla crescita economica degli Stati Uniti, con un boom di occupazione senza precedenti, ma anche alla costruzione del muro con il Messico, la volontà di far ripartire la corsa allo spazio fino al sostegno economico alla ricerca scientifica per le cure contro il cancro e contro l'Aids.

La scelta della Florida non è casuale. Lo Stato del sud-est degli Stati Uniti è uno Swing State, e se Trump vorrà vincere alle prossime elezioni, dovrà passare per forza per questo Stato.