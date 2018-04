Usa, Gran Bretagna e Francia attaccano la Siria

Alla fine, quello che si temeva è avvenuto. Le forze di Stati Uniti, Francia e Regno Unito hanno attaccato la Siria questa notte.

Secondo quanto riportano le agenzia locali, i bombardamenti hanno colpito diversi luoghi in Siria. "Poco fa, ho ordinato alle forze armate statunitensi di lanciare attacchi di precisione contro obiettivi relativi alle capacità della Siria di fabbricare armi chimiche". Questo è stato l'annuncio con cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato il via libera al cosiddetto strike punitivo.

I funzionari statunitensi hanno dichiarato che nell'attacco sono stati utilizzati missili da crociera Tomahawk. I governi di Francia e Regno Unito hanno confermato di sostenere l'attacco in Siria da parte degli Stati Uniti anche con l'aeronautica.

Secondo quanto riferito dal governo britannico, gli aerei della Raf hanno bombardato una base militare siriana sospettata di detenere materiale per la fabbricazione di armi chimiche. Il primo ministro Theresa May ha detto che lo "strike limitato e mirato" faceva parte di un'azione congiunta con la Francia e gli Stati Uniti in risposta alle ultime presunte atrocità del governo siriano. "Non esiste un'alternativa praticabile all'uso della forza per degradare e scoraggiare l'uso di armi chimiche da parte del regime siriano", ha affermato May in una dichiarazione televisiva. "Non si tratta di intervenire in una guerra civile, non si tratta di un cambio di regime". Si tratta di uno sciopero limitato e mirato che non aggrava ulteriormente le tensioni nella regione e che fa tutto il possibile per prevenire vittime civili ". "Questa è la prima volta come primo ministro che ho dovuto prendere la decisione di impegnare le nostre forze armate in combattimento. E non è una decisione che ho preso alla leggera" "L'ho fatto perché ritengo che questa azione sia nell'interesse nazionale britannico", ha aggiunto.

Il ministero della Difesa britannico ha dichiarato in una dichiarazione che quattro jet britannici di Tornado hanno lanciato missili Storm Shadow nella base a ovest di Homs. Fonti siriane affermano che gli attacchi hanno preso di mira due basi militari al di fuori di Damasco, due aeroporti militari e due centri di ricerca scientifica nella capitale. Almeno sei soldati siriani e tre civili sono stati feriti. Ma il governo siriano minimizza i risultati. La difesa siriana, secondo Damasco, ha colpito molti missili.

Il Pentagono ha detto che i bombardamenti aerei non proseguiranno oltre venerdì notte, ma Trump ha anche fatto sapere che altri potrebbero seguire se Bashar al Assad dovesse utilizzare ulteriormente le armi chimiche. Un funzionario americano ha detto alla Cnn che "quello che hai visto stasera non è la fine della nostra risposta, non è finita".

Rispondendo all'attacco, l'ambasciata russa negli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione dicendo "Abbiamo avvertito che tali azioni non saranno lasciate senza conseguenze", aggiungendo che Washington, Parigi e Londra saranno ritenute responsabili.