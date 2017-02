Usa: nuove sanzioni contro l'Iran

La Casa Bianca non ha digerito la provocazione di Teheran e varerà un nuovo pacchetto di sanzioni in risposta al programma di missili balistici iraniano. Il Tesoro Usa ha pubblicato una lista di 13 individui e 12 entità che verranno sottoposti a nuove restrizioni, per il contributo che avrebbero fornito allo sviluppo di armi di distruzione di massa o per legami con il terrorismo. In un tweet il presidente Trump aveva accusato Teheran di "giocare col fuoco".

L'Iran reagisce in modo sprezzante: "Siamo indifferenti alle minacce perché la sicurezza deriva dal nostro stesso popolo. Non inizieremo mai una guerra, ma possiamo contare solo sui nostri mezzi di difesa". Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri iraniano, Mohamad Yavaz Zarif, in quella che sembra una risposta all'avvertimento di Trump. Zarif sottolinea che "non useremo mai le nostre armi contro nessuno, se non per autodifesa".

La tensione fra i due Paesi è salita alle stelle dopo che Trump venerdì scorso ha firmato l'ordine esecutivo che vieta temporaneamente l'ingresso negli Usa ai cittadini provenienti da sette Paesi a maggioranza musulmana fa cui l' Iran (gli altri Paesi sono Siria, Iraq, Somalia, Sudan, Yemen e Libia). Teheran per tutta risposta ha fatto scattare una misura simile contro i cittadini statunitensi. Ad aggravare le cose la notizia che Teheran ha compiuto, domenica scorsa, un test di lancio di un missile balistico a medio raggio. E oggi, in risposta a questo test, il dipartimento Usa del Tesoro ha annunciato l'imposizione di nuove sanzioni all'Iran.

Altra notizia di oggi: Teheran ha fatto sapere che non concederà il visto agli atleti americani della nazionale di wrestling, in occasione del Mondiale in programma in Irana il 16 e 17 febbraio. Anche lo sport, dunque, finisce stritolato nel braccio di ferro tra i due Paesi.