Usa, scontro fra Rudy Giuliani e George Soros

Negli Usa è scontro totale fra Rudy Giuliani, avvocato del presidente Donald Trump, e il finanziere liberal George Soros, fondatore dell'Open Society Foundations e donatore del partito democratico implicato, secondo Giuliani, nei controversi affari dei dem in Ucraina sotto la presidenza Obama. In un'intervista rilasciata al New York Magazine sul tema Ucrainagate, l'ex sindaco di New York ha dichiarato che l'ex ambasciatrice Marie Yovanovitch, è "manipolata" da Soros. " Non ditemi che sono antisemita se mi oppongo a lu i", ha sottolineato. " Soros non è certo un ebreo. Sono più ebreo di Soros. Non appartiene a una sinagoga, non supporta Israele, è nemico di Israele. Ha fatto eleggere otto procuratori anarchici negli Stati Uniti. È un orribile essere umano ". Parole che, naturalmente, hanno sollevato un polverone e critiche anche da parte di alcune associazioni ebraiche americane, come riporta il Jerusalem Post.

Giuliani scatenato contro i Biden

La scorsa settimana, Rudy Giuliani ha reso noto attraverso una serie di tweet di aver scoperto una " vasta " corruzione in Ucraina, inclusa una " chiara " prova di riciclaggio di denaro da parte della società energetica Burisma che coinvolgerebbe l’ex vicepresidente degli Stati uniti e candidato alle prossime elezioni presidenziali Joe Biden e suo figlio Hunter. Su Twitter, Giuliani ha pubblicato diversi estratti di un mini-documentario che ha girato nelle scorse settimane tra Ucraina, Austria e Ungheria con il reporter di One America News Network Chanel Rion. Secondo Giuliani, le prove che ha raccolto in Europa e in Ucraina dimostrano che la corruzione " era così ampia " che il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, " aveva il dovere di chiedere un’indagine Usa-Ucraina ". L’impeachment, ha sottolineato l’ex sindaco di New York, " è parte del tentativo dei democratici di coprire" questo presunto scandalo. "L’estorsione, la corruzione e il riciclaggio di denaro vanno oltre i Biden " ha sottolineato.

Intervistato da Fox News, l’avvocato del tycoon ha dichiarato di aver contribuito al licenziamento della già menzionata Marie Yovanovitch, ex ambasciatrice degli Stati Uniti in Ucraina. Secondo Giuliani, Yovanovitch era corrotta e stava tentando di ostacolare le indagini in Ucraina sui Biden. Yovanovitch, 60 anni, diplomatica figlia di immigrati fuggiti dall’ex Unione Sovietica e dalla Germania nazista, ha dichiarato di essere stata estromessa dal suo ruolo a causa di una campagna diffamatoria da parte degli alleati di Trump.

Anche Barr attacca Soros