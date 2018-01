Usa, stop allo shutdown Trovata intesa con i dem

Dopo il braccio di ferro tra repubblicani e democratici per lo shutdown, ovvero il blocco delle attività governative, arriva l'accordo che fa ripartire l'amministrazione Usa. E ad annunciarlo è stato proprio Chuck Schumer, il capogruppo al Senato: "Voteremo oggi per riaprire il governo". Poi di fatto Schumer spiega la decisione presa dai dem: "Voteremo oggi per riaprire il governo e per continuare a negoziare un accordo globale". Poi Schumer ha indicato la data dell'8 febbraio come termine ultimo per una soluzione sul fronte "dreamer", ovvero tutti gli immigrati condotti in modo clandestino sul territorio degli Stati Uniti da bambini. "La maggioranza repubblicana ha 18 giorni per evitare che i dreamer vengano deportati", ha affermato. "Tra 3 settimane -ha aggiunto il democratico Dick Durbin rivolgendosi idealmente agli immigrati coinvolti dal programma Daca- spero di festeggiare con voi e con le vostre famiglie. Non mollate". Dunque per il momento lo stop allo shoutdown ha il sapore di una tregua tra democratici e repubblicani. Una tregua che però potrebbe rompersi nelle prossime settimane.