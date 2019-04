Vandalizzata la stella di Trump: "Put...a di Putin"

Nuovo atto vandalico contro la stella di Donald Trump sulls Walk of Fame, la celebra passeggiata turistica di Hollywood. La stella è stata coperta dalla scritta "prostituta di Putin", fatta con lo spray, con un evidente riferimento al rapporto dello speciale procuratore Robert Mueller sul Russiagate, ovvero sulle possibili collusioni tra la campagna presidenziale di Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Le immagini della stella di Trump vandalizzata sono state rilanciate da Tmz, poco prima che venisse ripulita.

Ma non è la prima volta che la stella del presidente americano subisce atti vandalici. Sporcata e imbratatta in diverse occasioni, nel 2016 è stata distrutta a colpS di piccone, poco prima delle elezioni che portarono il tycoon alla Casa Bianca. Anche a luglio dell'anno scorso non è andata meglio. Un 24enne ha infatti estratto un piccone da una custodia da chitarra e ha iniziato a distruggere il marciapiede fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

La stella di Trump fu inaugurata nel 2007 quando il miliardario era una star della tv con il programma "The Apprentice".