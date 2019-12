Vertice Nato, Macron, Trudeau e Johnson prendono in giro Trump?

Durante il vertice Nato in corso a Londra, non accorgendosi di essere ripresi dalle telecamere, Justin Trudeau, Emmanuel Macron e Boris Johnson hanno dato vita a un siparietto nel quale sembrerebbero parlare male di Donald Trump.

Il filmato, diffuso dalla tv canadese Cbc e sbarcato sul profilo Twitter attraverso l’account del giornale Power&Politics, ha creato agitazione in rete. In tanti si sono chiesti cosa stessero dicendo i tre leader: parlavano di questioni riguardanti l’importante evento al quale erano chiamati a partecipare oppure stavano prendendo in giro Trump?

Diamo uno sguardo alla breve clip. Siamo nella suggestiva cornice di Bukingham Palace e il premier canadese, Justin Trudeau, è in compagnia del presidente francese, Emmanuel Macron, e del "padrone di casa" Boris Johnson. I tre stanno parlando molto intensamente e danno la sensazione di riferirsi proprio a Donald Trump, anche se l’inquilino della Casa Bianca non viene mai espressamente citato.

A un certo punto Trudeau informa Johnson del perché del ritardo di Macron, spiegando al primo ministro britannico – riferendosi ancora a Trump senza pronunciare il suo nome – che la sua mancanza di puntualità è stata causata dalla "lunga conferenza stampa congiunta durata più di 40 minuti". In un secondo momento Trudeau ha raccontato di aver visto "i membri del suo staff con le mascelle a terra", probabilmente alludendo ancora a Trump.

La ricostruzione del siparietto

Il tweet di Power&Politics prova a spiegare così quanto accaduto: " Nessuno cita per nome Trump ma sembrano impegnati a discutere della sua tanto lunga quanto improvvisata conferenza stampa celebrata in precedenza in giornata ". Sempre seguendo la ricostruzione, Johnson avrebbe chiesto a Macron e Trudeu: " Per questo avete fatto tardi ”. La risposta del premier canadese per giustificare il ritardo di Macron sarebbe stata la seguente: " Era in ritardo perché ha fatto una conferenza stampa di 40 minuti ". Quindi, con il sorriso sulle labbra, lo stesso Trudeu avrebbe aggiunto: " Hai visto il suo team, completamente stordito ". Anche Macron interviene nella discussione, ma il filmato non riesce a cogliere il senso delle parole pronunciate dal Capo dell’Eliseo.

Certo, che i rapporti politici tra Trump e i vari Macron e Trudeu non fossero idilliaci era appurato. Ma che alcuni tra i leader più importanti del mondo utilizzassero un evento così importante come il vertice Nato per prendersi gioco dell’inquilino della Casa Bianca appare quanto mai paradossale e singolare.