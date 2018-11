Zuckerberg attacca il New York Times: "Profondo rispetto per Soros"

Marck Zuckerberg "abbraccia" George Soros. Durante una conference call con i giornalisti, in cui si è parlato dell’inchiesta del New York Times secondo cui Facebook avrebbe assunto una società di pubbliche relazioni per screditare il noto finanziere ungherese, il fondatore del social network ha detto: " Ho un incredibile rispetto per Soros ". E così ha chiuso ogni possibile discussione riguardo i rapporti con la Definers Public Affairs per screditare il miliardario.

Secondo l’inchiesta del New York Times, Facebook avrebbe impiegato la Definers Public Affairs, ritenuta di area repubblicana, “ per screditare i manifestanti attivisti, in parte collegandoli al finanziere George Soros ". L’indagine del quotidiano della Grande Mela si basa sulla testimonianza di decine di dipendenti, politici e anche di altri fonti ben informate su quanto accadeva fra l’azienda di Zuckerberg e quella di analisi.

La denuncia del Nyt rivela che la Definers ha pubblicato contenuti di propaganda sulla piattaforma NtkNetwork.com, che è stata spesso rilanciata da Breitbart, testata online di cui Steve Bannon, ex capo stratega del presidente Usa Donald Trump, è stato presidente esecutivo.

A detta dell’inchiesta, il picco di questo attacco propagandistico sarebbe stato raggiunto alla vigilia delle elezioni di Midterm, celebrate lo 6 novembre. Nelle stesse ore, anche Trump aveva attacco direttamente Soros ritenendolo uno dei registi della carovana dei migranti proveniente dall’Honduras e diretta verso il confine degli Stati Uniti.