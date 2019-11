Eicma 2019, ecco tutti i numeri del successo

Ha corso, e ha corso veloce, la settantasettesima edizione dell’Esposizione Internazionale del Ciclo e del Motociclo. Eicma 2019, come da pronostico, è stato un successo. Da record. La kermesse dedicata al mondo delle due ruote – comprese quelle più piccole e strette delle biciclette e dei monopattini elettrici – è andata in scena degli spazi di Rho Fiera-Milano dal 5 al 10 novembre.

L’appuntamento non ha deluso, ha rispettato la attese e, anzi, ha pure sorpreso. Molto. Un trionfo di cui i numeri sono testimoni: quasi 800mila visitatori, 1.887 brand presenti e la bellezza di 43 Paesi coinvolti negli otto padiglioni di spazio fieristico (rispetto ai sei dell'anno passato).

I 1887 marchi presenti in Fiera rappresentano un record storico per la rassegna: + 47,54% sul 2018 e + 10,29% sul 2017; il 63,86% di questi, peraltro, provengono dall'estero.

Quella di Eicma è stata un’offerta espositiva a trecentosessanta gradi, che per quest'annata ha visto protagonisti, per la prima volta, anche i più piccoli, grazie al progetto Eicma For Kids; l'iniziativa ha regalato a più di mille bambine e bambini, dai quattro agli undici anni, l’emozione di provare gratuitamente moto e bici, così da apprendere in tenera età i primi rudimenti della sicurezza stradale. Perché non è mai neanche troppo presto per imparare.

Comunque, la forza del "moto rivoluzionario", anima di questa edizione, non si è fermato solamente alle giornate di apertura al pubblico (giovedì, venerdì, sabato e domenica). A evidenziare il successo sono infatti anche i numeri che riguardano i giorni dedicati agli operatori e alla stampa (martedì e mercoledì). Per non parlare, poi, di Ridemood, di fatto il Fuorisalone di Eicma, che dal 2 al 9 novembre ha rombato per le vie dei quartieri chiave di Milano.

E allora ecco anche i 43.623 operatori del settore presenti, di cui 23.971 provenienti dall’estero (55%), dato che certifica ulteriormente l’attrattività internazionale di Eicma, come anche l’altrettanto significativa e strategica natura business-to-business della manifestazione di riferimento per la moto. E sono stati 4.053 i giornalisti e i media accreditati, a cui si sommano altri 4.065 tra influencer, tecnici e operatori della comunicazione accolti nel quartiere espositivo e nella nuovissima e più capiente sala stampa, trasferita nel cuore dell’esposizione e allestita con moderni servizi digitali.

Ma il "moto rivoluzionario" ha contagiato, con successo, anche il web. Già, perché Eicma ha rombato in rete: i profili social ufficiali della manifestazione (Facebook, Instagram e YouTube) hanno acceso l’interesse degli appassionati dando spazio a 11mila foto, 48 ore di video realizzati all’interno dello spazio fieristico. Il sito web di Eicma peraltro, nella settimana dell’esposizione, ha catturato la bellezza di 1,2 milioni di utenti (+25% rispetto al 2018).

"Una crescita che va di pari passo al successo del nostro evento espositivo e che rappresenta un risultato importante raggiunto attraverso un programma di investimenti e azioni per accrescere la visibilità della nostra presenza digitale e soprattutto il valore della manifestazione" , il commento più che soddisfatto di Andrea Dell'Orto, presidente di Eicma Spa, che ha dunque aggiunto: "Investire in qualità sul web, lungo tutto l’arco dell’anno, permette di distinguersi, fidelizzare gli appassionati, che sono sempre più esigenti, interattivi e informati e rappresenta infine un valore aggiunto anche per le imprese che scelgono ogni anno la nostra vetrina internazionale" .

Il boom social di Eicma è la ciliegina sulla torta: 1,8 milioni di utenti raggiunti e oltre 6,6 milioni impression sono i dati che riguardano il profilo Facebook, mentre 882mila sono le impression su YouTube con 60mila spettatori unici. Grande successo anche per il profilo Instagram, i cui contenuti hanno superato 4 milioni di impression (+37,5% rispetto alla scorsa edizione), raggiungendo 780mila utenti. Segno “più”, infine anche per la nuova app di Ecima, che ha totalizzato oltre 38mila download, praticamente doppiando il risultato dell’anno scorso.