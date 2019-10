Aeroporto di Capodichino, cittadini stanchi dei rumori della piazzola di sosta

Una piazzola di sosta per gli aerei rende la vita difficile ai residenti da diversi anni. I rumori dell’aeroporto di Capodichino, a Napoli, fanno infuriare i cittadini di via Agello, a pochi passi da san Pietro a Patierno, che si lamentano per i disagi. “Viviamo in un inferno – dicono gli abitanti del luogo – e da marzo a settembre la situazione diventa ancora più insostenibile con il frastuono che ci accompagna per l’intero arco della giornata”.

Oltre al rumore c’è anche una forte puzza di carburante nell’aria. Chi vive in abitazioni a pochi metri dal muro di cinta dell’aeroporto rischia che il proprio sistema nervoso finisca a pezzi. Le unità abitative sono assolutamente inadatte a contenere i forti rumori che provengono dalla piazzola dell’aeroporto. Della vicenda è stato informato anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha investito le autorità competenti del problema

Trattandosi di una struttura che si trova praticamente in città, occorrerebbe adottare tutte le contromisure atte a contenere i problemi che il traffico aereo può provocare ai residenti nelle aree circostanti. “Nel caso della piazzola, in particolare – continuano i residenti – è palese che occorrerebbe procedere ad un’opera di insonorizzazione dello spazio destinato alla sosta dei veicoli in modo da contenere il rumore che rende la vita impossibile agli abitanti di San Pietro a Patierno”.

