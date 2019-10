Ai domiciliari per omicidio, sponsorizza prodotti su pagina social

" È ai domiciliari ma sponsorizza prodotti sui social ". È la nuova denuncia che Olimpia Cacace, madre di Alessandra Madonna, la ballerina uccisa dal fidanzato nel settembre del 2017, ha sporto nei confronti dell'assassino di suo figlia.

" Vive come se fosse libero. E da casa pubblicizza, presumibilmente vende anche, prodotti sui social ". Sarebbe questo, secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino , il contenuto delle dichiarazioni rese dalla mamma di Alessandra ai carabinieri di Mugnano (Napoli). La donna sostiene che Giuseppe Varriale, ex fidanzato di sua figlia, condannato per omicidio preterintenzionale ad 8 anni di domiciliari, venda prodotti al dettaglio sui social.

A quanto pare, Varriale utilizzerebbe la stessa pagina Facebook aperta con Alessandra, e oscurata dopo la tragedia, per lo svolgimento di un'attività e-commerce. I prodotti pubblicizzati sarebbero perlopiù accessori quali, cappelli, orologi, bracciali e occhiali da sole. Il ragazzo non comparirebbe mai in primo piano nelle foto ma Olimpia Cacace, ne è certa, sia lui il gestore del profilo. A confermerare i sospetti, sarebbero alcuni dettagli emersi in una sequenza di immagini dalle quali si intravederebbe il tatuaggio che Varriale ha dedicato alla figlia. Per la precisione, si tratterebbe di un occhio.