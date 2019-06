Bancarotta fraudolenta, nel mirino catena di supermercati

Bancarotta fraudolenta e frode fiscale, la Guardia di Finanza di Napoli mette sotto sequestro la struttura societaria di una catena di supermercati.

I finanzieri, in queste ore, sono impegnati a eseguire un’ordinanza di sequestro preventivo che è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli. Oggetto del provvedimento dei magistrati è la struttura aziendale dei supermercati “365”. Sei persone risultano indagate, tutti ritenuti amministratori di fatto e di diritto della catena. A vario titolo, risultano essere accusati delle ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta e di frode fiscale.

I militari delle fiamme gialle stanno passando al setaccio le sedi legali e le abitazioni degli indagati, le perquisizioni negli uffici dell’azienda e nelle case delle persone che risultano coinvolte nell’inchiesta. Al centro dell'inchiesta e delle accuse, la posizione di una società precedente che avrebbe proseguito l'attività nei supermercati.

Intanto è stato assicurato che non ci saranno ripercussioni sul fronte occupazionale del gruppo che ha punti vendita in tutta la Campania e dà lavoro a circa 1.800 persone. L'attività proseguirà, i supermercati restano aperti e, come fa sapere la Guardia di Finanza su indicazione dei magistrati della Procura, saranno guidati da un'amministrazione straordinaria.