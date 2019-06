Bimba di 6 anni rischia di morire azzannata da un cane per strada

Le lacerazioni profonde del braccio destro le hanno provocato emorragie e lesioni gravi, tanto che si sono resi necessari più interventi di chirurgia vascolare per salvarle la vita. Ha rischiato di morire una bimba di 6 anni di Arzano, in provincia di Napoli, che è stata azzannata da un cane feroce. Tutto è avvenuto in un attimo e i passanti si sono accorti dell'aggressione solo in un secondo momento.

La piccola è stata assalita per strada dall’animale, che ha afferrato il braccio con la bocca dilaniandolo, prima che alcune persone riuscissero a metterlo in fuga. La bambina è stata immediatamente trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli e già dal primo momento i medici di sono resi conto della gravità delle sue condizioni.

La prognosi resta riservata ed è molto probabile che sia necessario ricoverare la piccola per una terapia in camera iperbarica. Recentemente, in provincia di Vercelli, un pitbull ha azzannato al volto due sorelline di 12 anni e 18 mesi, mandandole in ospedale.