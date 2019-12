Bimbo ucciso a Cardito, la sorella ricorda botte: "Giochiamo a fare Tony?"

Quando gioca o parla con adulti di cui si fida, le violenze subite riaffiorano nella memoria della sorella, che le racconta a chi gli sta intorno. A dirlo, in qualità di testimone, nel corso del processo a Napoli per l'omicidio del piccolo Giuseppe, è lo psicoterapeuta della casa famiglia, dove sono state portate le sorelline del bambino, dopo la tragedia dello scorso 27 gennaio.

L'omicidio del piccolo Giuseppe

Lo scorso 27 gennaio, la polizia era intervenuta in un'abitazione di Cardito, vicino a Napoli, dopo una segnalazione. Così, gli agenti avevano trovato un bimbo di 7 anni morto sul divano di casa, la sorella ferita e un'altra sorellina rimasta illesa. A picchiarli era stato il compagno della madre, Tony Essobti Brade, che si era accanito sui piccoli anche con un manico di scopa. Nel corso delle indagini era emerso che anche la madre dei bambini era in casa al momento delle violenze e che non era nemmeno la prima volta che Brade se la prendeva coi bambini. La donna, però, non aveva fatto nulla: si sarebbe limitata ad adagiare Giuseppe, che piangeva disperato, sul divano e a mettergli della pomata sulle ferite, senza nemmeno chiamare i soccorsi. Così, il piccolo era morto, per le botte ricevute.

Il racconto della sorella