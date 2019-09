Clandestino a nero: denunciato parrucchiere bengalese

Era nel salone, lavorava. Ma era un clandestino. Un 23enne di origini bengalesi che ufficialmente non esisteva nel nostro Paese ma, nella realtà, si occupava - a nero - delle acconciature dei clienti che entravano in un negozio di parrucchiere a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli.

I carabinieri della locale stazione lo hanno beccato all'opera all'interno di un'attività gestita da un suo connazionale, un 38enne risultato proprietario del locale. Il titolare è stato denunciato in stato di libertà.

I militari dell'Arma, intervenuti insieme al personale dell’Ispettorato del Lavoro di Napoli e dell’ASL Napoli 3 Sud, hanno poi accertato violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Inoltre il locale era dotato di un sistema di videosorveglianza, installato all'ingresso del salone, non autorizzato, che si è poi provveduto a rimuovere. L’attività commerciale è stata chiusa e posta sotto sequestro.

