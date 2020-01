La classe è al buio: gli alunni fanno lezione nei corridoi della scuola

La provocazione è arrivata in maniera inaspettata: i neon in classe non funzionano e la maestra ha deciso di spostare l’intera scolaresca nei corridoi illuminati, per poter continuare a fare lezione. Il curioso episodio è accaduto al circolo didattico Andrea Doria di Fuorigrotta, quartiere di Napoli, dove, nonostante le ripetute richieste di aiuto da parte del corpo docente per eliminare il fastidioso disagio, nessun intervento era stato effettuato.

I bambini, costretti da tempo al buio, si erano lamentati anche con i genitori a casa. Già da una settimana si erano completamente esauriti i neon in una classe e a quel punto all’insegnante non è rimasto altro da fare che spostare banchi e sedie in un luogo con maggiore luce. Oltre alla mancanza di illuminazione i familiari degli alunni hanno segnalato anche il funzionamento a fasi alterne dei termosifoni, tanto che in molti casi i piccoli sono costretti ad indossare i giubbini e i cappotti anche all’interno della scuola.

Pochi giorni fa, anche gli alunni e i genitori dell’istituto comprensivo Rodinò hanno protestato per le carenze e i disagi a scuola. I bambini già avevano raccontato di topi a scuola, ma non erano state trovate tracce. Solo quando a vederli è stata una maestra se ne è ottenuta la certezza. L’edificio per settimane è stato costretto a convivere con i rifiuti accumulati nell’area antistante adibita a parcheggio.

Le mamme degli alunni, già angosciate dalla presenza di quei cumuli, al termine delle feste natalizie non hanno fatto tornare i figli in classe. È stata avviata ieri la procedura per la derattizzazione, delle trappole sono state installate nella scuola, ha dichiarato la preside. Per la dirigente scolastica sono i rifiuti all'esterno a causare la presenza di topi nella scuola.

L’immondizia rimasta accumulata per settimane è sparita solo da alcuni giorni. Operatori dell'Asìa hanno provveduto a rimuovere quell’enorme cumulo di rifiuti. Della discarica che si era formata intorno ai cassonetti, davanti alla scuola e sotto i palazzi abitati che si susseguono a ridosso della strada, sono rimasti ora dei rifiuti speciali e l’asfalto sporco da cui si alza ancora un olezzo terribile.

