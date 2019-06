Decapitato il clan Di Lauro con l'arresto di 15 camorristi

Sono 15 le persone arrestate nell’ambito dell’operazione effettuata dai carabinieri di Napoli in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale partenopeo. Gli uomini fermati dalle forze dell’ordine sono ritenuti affiliati al clan camorristico dei Di Lauro.

L’indagine è stata portata avanti grazie alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e alle intercettazioni telefoniche e ambientali. I carabinieri hanno ricostruito l’organigramma del clan attuale e, soprattutto, l’evoluzione del ruolo di Marco Di Lauro, catturato il 2 marzo scorso dopo quasi 15 anni di latitanza, oltre all’articolazione militare e in parte economica con il riciclaggio dei proventi illeciti.

Il clan riusciva nella propria attività illecita soprattutto con l’aiuto di gruppi criminali satelliti o alleati, riuscendo a diversificare i settori di interesse, senza abbandonare il traffico di stupefacenti ma privilegiando i business originari, come i prodotti con marchio contraffatto e il contrabbando.