Extracomunitario irregolare si spoglia in strada e semina il panico tra i passanti

Si è spogliato per strada e ha cominciato a rovesciare i cassonetti della spazzatura, gettando sassi contro le autovetture. Momenti di terrore a Sant’Antimo, nel Napoletano, dove un giovane extracomunitario nigeriano di 28 anni, irregolare e senza fissa dimora, questa mattina ha seminato il terrore tra i passanti. Mezzo nudo e completamente fuori controllo è stato fermato e arrestato dai carabinieri.

Quando i militari sono giunti sul posto hanno dovuto faticare non poco per sedare l’extracomunitario, che ha colpito anche la loro auto di servizio e ha li ha aggrediti provocando una colluttazione durata alcuni minuti. Le forze dell’ordine erano state allertate da alcuni cittadini, spaventati dalla furia del nigeriano.

In caserma l’immigrato ha fornito generalità false ed è stato identificato grazie alle impronte digitali. In questo modo si è potuto appurare che era entrato irregolarmente sul suolo italiano. Il nigeriano è stato tratto in arresto con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, e denunciato all'Autorità giudiziaria per falsa dichiarazione sulla identità personale a un pubblico ufficiale e per ingresso e permanenza illegali in Italia.

Ora è in attesa del processo per direttissima. Alcuni mesi fa un episodio simile è accaduto a Matera, dove un immigrato originario del Niger ha minacciato alcuni poliziotti con un coltello ed è stato, anche in quel caso, arrestato.