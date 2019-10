Fumo su un treno della Circumvesuviana, passeggeri in fuga sui binari

Questa mattina un treno della Circumvesuviana si è guastato nel tratto tra le stazioni di Centro Direzionale e Piazza Garibaldi, sulla linea Baiano-Napoli. Il convoglio ha iniziato a sprigionare fumo, mentre a bordo si trovavano centinaia di passeggeri che, in preda all’apprensione, hanno abbandonato frettolosamente i vagoni, procedendo a piedi sui binari. L’Eav, la società che gestisce il trasporto pubblico su ferro in regione, ha diffuso un comunicato in cui sosteneva che le persone a bordo erano state “assistite” dal personale.

Una versione dei fatti che, però, è stata smentita dai passeggeri stessi. “Non c’è stato alcun coordinamento da parte del personale – ha spiegato un viaggiatore che è intervenuto nell’ultima puntata della trasmissione radiofonica “La Radiazza” di Gianni Simioli su Radio Marte – quando abbiamo visto il fumo molte persone sono cadute nel panico. Dopo aver aperto le porte siamo stati costretti a saltare giù dal treno e incamminarci sui binari. Un salto alto più di un metro e alcune persone si sono anche fatte male. Siamo stati costretti a raggiungere la stazione di Piazza Garibaldi a piedi, sui binari, senza che nessuno ci desse assistenza”.

Il treno aveva già iniziato a dare i primi segni di un guasto mentre si trovava nella stazione di Centro Direzionale. Poi era ripartito. Prima di arrivare nella stazione successiva si è definitivamente fermato ed è comparso il fumo. I vagoni erano stracolmi, a bordo c’era tantissima gente trattandosi di un orario di punta. Sull’episodio è intervenuto anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, il quale ha annunciato un question time in consiglio sull’accaduto.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?