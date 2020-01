Incendiano la piazza con i petardi: scene di guerra a Torre del Greco

Uno scenario di guerra quello vissuto dagli abitanti di Torre del Greco, nel Napoletano, dove durante i festeggiamenti del Capodanno una piazza è stata assaltata da un gruppo di balordi, che hanno creato caos e danneggiamenti molto gravi. In un video di un residente i momenti della follia esplosa allo scoccare della mezzanotte. Dalle immagini si vedono rifiuti gettati per strada, roghi provocati dallo scoppio dei petardi e persone che ballano e si divertono sulle note di un brano musicale neomelodico.

Il filmato è stato inviato al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha immediatamente contattato il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba. L’esponente politico ha denunciato alle forze dell’ordine il grave atto di vandalismo e sono partite le indagini per identificare i protagonisti dello spiacevole episodio. “Siamo di fronte ad una cosa inaccettabile – ha detto Borrelli – i festeggiamenti di Capodanno devono essere svolti nel rispetto delle regole, degli altri e del territorio”.

Quello di Torre del Greco, simile a molti altri verificatesi quella notte, è uno spettacolo raccapricciante dove ignoranza, degrado, vandalismo e illegalità la fanno da padrone. Immondizia, incendi, botti illegali e pericolosi hanno dato vita al peggio in un territorio già martorizzato dalla criminalità organizzata. “Sembrava di assistere ad una scena del film ‘La notte del giudizio’ – ha continuato il consigliere regionale – in cui, in un futuro distopico, la popolazione ha disposizione una notte all’anno per dare sfogo ai più barbari istinti animali”.

Non è andata meglio alla vigilia di Natale, quando in piazza a Giugliano è scoppiata una violenta rissa, che ha caratterizzato l’aperitivo della vigilia. Decine di persone si sono prese a pugni e bottigliate in mezzo alla folla. Diversi i feriti, che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale locale. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri, i quali hanno evitato che la zuffa potesse degenerare, dato che per strada c’erano migliaia di persone a festeggiare.

Tutto è successo in un attimo: un gruppo di giovani ha iniziato a picchiarsi in mezzo alla folla in modo molto violento, tanto che alcuni di loro sono finiti in ospedale, con ferite alla testa. In un primo momento si era diffusa, tra la gente presente in via Giacomo Matteotti, la voce che un ragazzo fosse stato accoltellato, notizia poi non confermata.

