Maxi sequestro di occhiali contraffatti a Napoli: denunciato immigrato africano

Un blitz dei carabinieri della sezione Stella di Napoli ha permesso ai militari di disporre il sequestro di quasi duemila paia di occhiali contraffatti, scoperti nello storico mercato della Maddalena. Le forze dell’ordine sono impegnate da tempo in un servizio di contrasto alla produzione e alla vendita di materiale falsificato.

Nel corso dell’operazione, i carabinieri hanno denunciato a piede libero un 34enne incensurato di origini africane. L’extracomunitario nascondeva alcuni occhiali in un grosso zaino e i militari si sono insospettiti. Raggiunta la sua abitazione, durante la perquisizione hanno trovato e sequestrato 1991 paia di lenti palesemente contraffatte ammassate in sacchi di plastica. Adesso l’immigrato dovrà rispondere a processo di ricettazione e uso di marchi falsificati.

Qualche mese fa, sempre a Napoli, un uomo è stato trovato nella propria abitazione con 46 rolex falsi. Il blitz dei carabinieri della stazione di Borgoloreto ha portato alla denuncia di un uomo di 63 anni, già noto alle forze dell’ordine, e al sequestro del materiale contraffatto. L'operazione è nata a seguito di un'ispezione in casa del sessantatreenne, in via Padre Rocco, nel quartiere Mercato, a due passi dall'Ospedale Loreto Mare di Napoli. I carabinieri stavano indagando da tempo, dopo essere partiti da alcuni canali di smercio e di ricettazione, risalendo così all'uomo che, in casa, è stato trovato con 46 rolex rigorosamente falsi, tutti ottime riproduzioni dei famosi orologi che, ancora oggi, costituiscono bottino pregiato degli scippatori.

