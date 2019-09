Napoli, becchino canta e ride in auto mentre trasporta salma

Canta a squarciagola al volante del carro funebre mentre sta trasportando una bara con dentro un defunto. La surreale e irrispettosa scena che ha infangato un momento solenne e di profondo dolore è accaduta a Napoli ed è stata ripresa in un video da una persona che accompagnava il “becchino neomelodico”.

Nel filmato si vede l’uomo, ben riconoscibile, che tra grandi sorrisi e battute prende un microfono ed inizia ad intonare una canzone fingendo di essere in una radio locale.

Come se non bastasse, il becchino dice il suo soprannome e in tono irrisorio si rivolge all’obiettivo dichiarando, in dialetto napoletano, che sta "accompagnando il nonno" che ha dietro. In questo delirio di irriverenza, il conducente del mezzo invita l’improvvisato “cameraman” ad inquadrare la bara con la salma dell’anziano e poi grida “un bacione anche al nonno”.

Il video, finito subito in rete, è stato ripreso dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che si è detto sorpreso e basito.