Napoli, Cardarelli senza lenzuola e coperte pulite: in arrivo aiuti dal Viminale

I disagi che si erano creati ieri all’ospedale Cardarelli di Napoli a seguito dello sciopero dei lavoratori della ditta di lavanderia saranno presto risolati anche grazie all’intervento del ministero dell’Interno.

"Per risolvere rapidamente l'emergenza interviene il Viminale, grazie al materiale disponibile nel centro assistenza di pronto intervento (Capi) del ministero dell'Interno a Capua. Matteo Salvini ha già dato il via libera all'operazione: nel pomeriggio il materiale verrà consegnato all'ospedale. Si tratta di 2.500 completi letto più 500 lenzuola monouso” hanno spiegato fonti del ministero dell'Interno.

Il nosocomio, infatti, nelle scorse ore ha dovuto rallentare l'attività per mancanza di lenzuola e coperte pulite. Per i ricoverati e i pazienti in emergenza non è stato registrato nessun disservizio.

Come hanno spiegato il direttore sanitario Franco Paradiso e la manager Anna Iervolino sono state rinviate le prestazioni non urgenti e quelle già programmate ma differibili di qualche giorno per non compromettere l’assistenza dei pazienti ricoverati e di quelli in urgenza.