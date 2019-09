Napoli, coppia di panettieri regala pane rimasto a chi è in difficoltà e su Fb diventano degli eroi

Considerano il gesto di buttare via il pane non venduto come "un peccato". E così i due gestori di un panificio di Ercolano, in provincia di Napoli, hanno scelto di destinare i prodotti rimasti invenduti a tutte le persone in difficoltà della zona. La storia di Gino Varriale che insieme a sua moglie Lisa possiede un panificio chiamato "Super Pane" sembra un film. Perché secondo quanto riportato da Tgcom24, il desiderio della coppia è quello di aiutare i più bisognosi, mettendo a disposizione, ogni sera dopo la chiusura, i prodotti rimasti negli scaffali.

E così, chiunque non può permettersi di fare la spesa può prendere, in maniera del tutto gratuita, un pasto da portare a casa. Che siano pane, panini o focacce. L'iniziativa della coppia è stata annunciata dal profilo Facebook del negozio e ha riscosso, sia tra i clienti sia tra gli utenti che sono finiti sulla loro pagina, successo e tanta ammirazione.