Napoli, Noemi lascia la rianimazione: ora è in reparto con mamma e papà

Noemi, la bimba di 4 anni rimasta ferita in una sparatoria lo scorso 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli, ha finalmente lasciato il reparto di Rianimazione dell'ospedale pediatrico Santobono.

La notizia è stata diffusa dal quotidiano "Il Mattino". Un altro piccolo ma importante passo in avanti, questo, verso la completa guarigione della piccola, la cui storia ha sconvolto la città partenopea e non solo.

La bimba, però, non tornerà subito a casa. Noemi, infatti, è stata trasferita in un reparto dedicato all'assistenza riabilitativa post intensiva, nel quale potranno essere ospitati anche i suoi genitori. La decisione di spostare in un’altra sala la piccola paziente è stata presa dai medici dopo una Tac di controllo che ha confermato i progressi clinici.

Nel nuovo reparto, la bambina sarà sottoposta ad assistenza riabilitativa post intensiva, fase di transizione che potrebbe durare anche alcuni giorni prima di poter passare alla riabilitazione vera e propria.

Questo nuovo ambiente ha il vantaggio di poter ospitare anche i genitori dei piccoli pazienti. Un ambiente più vicino a quello domestico che potrebbe aiutare Noemi anche da un punto di vista psicologico facilitando, così, una ripresa il più veloce possibile della piccina.