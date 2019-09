Spiaggia sporca a San Giovanni: la ripuliscono i volontari

Hanno ripulito l'arenile dai rifiuti che normalmente lo invadono. Una ventina di volontari hanno raggiunto quella che si presenta come la spiaggia più sporca del litorale di Napoli Est, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, e l’hanno liberata dall’immondizia che la ingombrava.

Legambiente si è resa promotrice dell’iniziativa, a cui hanno partecipato anche rappresentanti di due comitati locali, il Comitato Litorale San Giovanni a difesa dell’Ambiente e il Comitato Storico 2003. “Ringraziamo tutti i volontari intervenuti a questa splendida iniziativa e ci auguriamo che a breve ne seguiranno altre, perché è sempre un grande peccato non avere rispetto per la natura che dio ci ha donato”, è l’auspicio dei presidenti dei due comitati civici locali, Antonio Vitolo e Antonio Carcarino.

L’arenile ripulito viene identificato sul territorio come “spiaggia dell’ex Municipio”. Sorge alle spalle di quello che era il municipio prima che San Giovanni a Teduccio diventasse un quartiere di Napoli, ed è bagnato da un mare non balneabile in cui bagnanti continuano ad immergersi e i pescatori ad attendere che i pesci abbocchino. Diversi residenti hanno continuato a prendere il sole per tutta l’estate tra le cicche di sigarette consumate dal mare, i bastoncini di cotton fioc, le cartacce e altra spazzatura.

Dei rifiuti occupano anche le altre spiagge che si aprono lungo quel tratto di costa. Molti sono speciali, trasportati dal mare o abbandonati sul posto da qualcuno, e sono ancora lì, fermi sulla sabbia e incagliati tra gli scogli, mentre il quartiere continua a chiedere che gli venga restituito il suo mare.

