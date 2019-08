Nascondeva 188 chili di sigarette di contrabbando: arrestato 32enne

Aveva nascosto le sigarette di contrabbando in un deposito di Afragola, nel napoletano, pensando di farla franca. Il magazzino, sito in una zona periferica della città, sembrava sicuro, dato che era abbandonato da anni. Il 32enne Antonio Amato non pensava che le forze dell’ordine potessero scoprirlo, ma una soffiata è costata cara al contrabbandiere.

Amato aveva occultato ben 939 stecche di sigarette sulle cui confezioni non compariva il bollino del Monopolio di Stato: 188 chili di “bionde” di contrabbando pronte ad essere smerciate nel mercato clandestino parallelo. Il materiale illegale, però, non è stato trasportato sulle bancarelle abusive.

I carabinieri della stazione di Afragola hanno effettuato un blitz, scoprendo l’attività illecita di Amato. Il giovane è stato arrestato e, dopo il processo con rito direttissimo, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I 188 chili di sigarette di contrabbando, invece, sono state sequestrate dalle forze dell’ordine.

Qualche mese fa, sempre nel napoletano, un 31enne è stato tratto in arresto perché deteneva tre tonnellate di sigarette di contrabbando. Il fermo è avvenuto in maniera rocambolesca. L’autista, all’arrivo degli agenti della Guardia di finanza, ha effettuato una manovra repentina e pericolosa per poi fermarsi nelle vicinanze di una stazione di servizio.

