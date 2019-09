Il nuovo Ospedale del Mare cade a pezzi: si staccano i pannelli dalla facciata esterna

Tornano a staccarsi i pannelli dalle facciate degli edifici dell’Ospedale del Mare di Napoli; stavolta è toccato al nuovo albergo. Un nosocomio realizzato recentemente e inaugurato a tappe dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che cade già a pezzi. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

“Lo scorso mese di febbraio – ha detto l’esponente politico – denunciammo il caso di alcuni pannelli delle facciate esterne dell’Ospedale del Mare che si erano staccati o erano finiti fuori asse. In quell’occasione presentammo anche un’interrogazione e ci fu risposto che sarebbero state effettuate delle verifiche strutturali.

Il disagio, come ci è stato segnalato, si è ripetuto negli ultimi giorni, con alcuni elementi esterni che si sono staccati dall’edificio che ospiterà il nuovo albergo pertinenziale al nosocomio. Attendiamo che si proceda con i controlli del caso, occorre garantire la sicurezza e l’incolumità di chi si trova all’esterno delle strutture”.

Il componente della commissione Sanità della regione Campania si è rivolto alle autorità competenti. “Restiamo basiti, in ogni caso – ha continuato Borrelli – per il deterioramento rapidissimo delle facciate esterne dell’Ospedale del Mare, una struttura che è stata costruita pochi anni fa. Abbiamo subito interpellato l’Asl Napoli 1 che ci ha garantito un intervento veloce. Resta da domandarsi come sia possibile che la facciata di un edificio da poco costruito possa già avere problemi di questo tipo”.

