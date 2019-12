Palpeggia una passante al centro direzionale: arrestato un pregiudicato 32enne

Stava passeggiando tra i palazzi del centro direzionale di Napoli quando è stata palpeggiata da uno sconosciuto che le è passato di lato in sella a una bici. Una donna di 52 anni, sorpresa dal gesto dell’uomo, ha gridato d’istinto, attirando così l’attenzione di alcune guardie giurate in servizio. I vigilantes sono intervenuti subito: hanno rincorso e bloccato l’uomo, poi hanno chiamato il 112 per richiedere l’intervento dei carabinieri.

Sul posto sono arrivati i militari del nucleo radiomobile di Napoli, i quali hanno preso in consegna l’uomo e lo hanno condotto in caserma. Il personale femminile dell’Arma ha ascoltato la vittima ricevendo la sua denuncia, mentre i colleghi esaminavano le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate al centro direzionale, che hanno inchiodato il molestatore. L’episodio è stato ricostruito grazie al video e alle testimonianze e l’uomo, un 32enne pregiudicato di Roccarainola, è stato tratto in arresto per violenza sessuale aggravata, giudicato con rito direttissimo e condannato a dieci mesi di reclusione con sospensione della pena.

Qualche mese fa, sempre a Napoli, un immigrato romeno di 26 anni ha incrociato una ragazza da sola in uno scompartimento del treno. Lo straniero si è seduto di fronte a lei e ha cominciato a masturbarsi. Quando la donna si alzata per andare via l’uomo l’ha afferrata per un braccio e ha cominciato a palpeggiarla. A fatica e urlando, la ragazza è riuscita a divincolarsi dalla morsa del giovane romeno ed è scappata chiedendo aiuto al capotreno. Quest’ultimo ha immediatamente allertato gli agenti della polizia ferroviaria. Quando il convoglio è giunto a Napoli i poliziotti hanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato, portandolo nel carcere di Poggioreale.

La scorsa estate un altro episodio del genere accadde su un treno della metropolitana diretta alla stazione dei Campi Flegrei. In quel caso un uomo di 65 anni cominciò a masturbarsi nel convoglio davanti agli altri passeggeri. Per l’anziano scattò la denuncia e gli fu comminata una sanzione di diecimila euro.

