Parte a Napoli il servizio di vigilanza sugli autobus dell’Anm

Il provvedimento entrerà in vigore all’inizio di settembre e si preannuncia rivoluzionario: vigilanti privati di Napoli saranno presenti sugli autobus dell’Anm, la società che gestisce il trasporto pubblico cittadino, per garantire maggiore sicurezza al personale e agli utenti.

La notizia è stata data dal comandante dei vigili urbani Ciro Esposito. A pagare l’organizzazione dei servizi di controllo sarà la stessa azienda. L’obiettivo è quello di evitare le scorribande di teppisti e malviventi sugli autobus di linea. L’ultimo episodio di violenza nei confronti di un autista è avvenuto proprio pochi giorni fa a Posillipo e ha suscitato molto clamore in città.

Già nel 2015, in realtà, era stato effettuato un esperimento del genere a Napoli, quando, in seguito all’azione dei vigilanti, le aggressioni diminuirono notevolmente e ci fu un considerevole aumento dei biglietti venduti. Adesso c’è la volontà di strutturare in maniera stabile il servizio di vigilanza sugli autobus, dotando gli agenti di walkie-talkie con i quali, in caso di situazioni particolarmente difficili, potranno avvisare la centrale, che invierà pattuglie attrezzate per l'intervento.

