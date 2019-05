Picchia l’ex compagna per soldi: immigrato in manette

Ennesimo caso di violenza tra le mura domestiche in un’abitazione di Napoli. Nel cuore del centro storico partenopeo, all’Arenaccia, un uomo di 22 anni ha picchiato l’ex compagna per ottenere l’affidamento della figlia, nata pochi mesi fa, e per avere i soldi necessari all’acquisto della cocaina.

Di fronte alle violenze del giovane, la donna ha chiesto aiuto ai carabinieri dal suo telefonino. I militari, giunti sul posto, hanno bloccato l’aggressore mentre stava malmenando l’ex convivente, sua coetanea e connazionale e lo hanno arrestato con l’accusa di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.

I protagonisti della triste vicenda sono originari dello Sri Lanka, una delle comunità più diffuse nel territorio del Napoletano, in diversi quartieri, tra cui quello del Vasto e quello in prossimità della stazione ferroviaria di piazza Garibaldi.

Poco più di un mese fa, sempre a Napoli, un episodio simile: un 44enne che picchiava l’ex compagna è stato arrestato in flagranza di reato. L’aggressore è stato condotto in carcere con l’accusa di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali ai danni della fidanzata di 42 anni, che lo aveva lasciato e denunciato per percosse già lo scorso 6 marzo.