Ragazzino di 15 anni accoltellato alla schiena da baby gang in pieno centro

Una nuova grave aggressione ad opera di una baby gang di giovanissimi si è consumata per le strade del centro di Napoli. Un ragazzino di soli 15 anni, residente a Giugliano in Campania, è stato infatti accerchiato e aggredito nella serata di ieri. da un gruppo di coetanei. Stando ad una prima ricostruzione, il giovane stava camminando per le vie del centro di Napoli quando è stato accerchiato da una baby gang, che ha poi accoltellato il 15enne alla schiena.

Nonostante la ferita infertagli, il ragazzino avrebbe raggiunto da solo e con mezzi proprio il vicino ospedale San Giuliano. Qui i sanitari gli hanno riscontrato una ferita da punta e da taglio alla regione lombare, giudicata guaribile in 10 giorni. Intorno alle 4 di questa mattina, il 15enne si trovava ancora in ospedale, ed è stato per questo motivo raggiunto dai suoi familiari e da alcuni agenti del commissariato locale della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini.

Il 15enne è stato interrogato dai poliziotti, che volevano sapere la sua versione dei fatti per capire la dinamica della vicenda e poter individuare i responsabile. Il ragazzo, però, ha fornito versioni discordanti su ciò che è accaduto: prima ha raccontato di essere stato accoltellato in via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. Successivamente ha affermato che l'aggressione è avvenuta in piazza del Plebiscito. Gli agenti di polizia stanno quindi indagando e saranno loro a stabilire effettivamente cosa sia successo al ragazzo.

Purtroppo l'episodio di ieri notte è solo l'ultimo di una lunga serie di aggressioni che sempre più spesso si stanno verificando a Napoli per mano di baby gang violente, che aggrediscono giovani adolescenti, ma anche uomini delle forze dell'ordine, medici e tassisti. Solo pochi giorni, un altro ragazzino della stessa età, è finito nel mirino di alcuni giovani malviventi in piazza Garibaldi. La vittima è stata prima minacciata e poi accoltellata alla gamba sinistra. Un altro caso di aggressione risale invece allo scorso 8 gennaio, quando una baby gang scatenato preso d'assalto un taxi che stava transitando nel Rione Sanità. L'episodio più grave e vergognoso che ha coinvolto una baby gang è accaduto appena tre giorni fa durante la festa di Sant'Antonio Abate, quando un gruppo di giovani malviventi ha aggredito cinque agenti di polizia, lanciando contro di loro petardi e oggetti.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?