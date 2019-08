Sangue nel centro storico di Napoli: ragazzo accoltellato da gruppo di africani

Sangue e paura la scorsa notte in Largo Banchi Nuovi a Napoli. Intorno alle 3,40 un 25enne di Pianura, già noto alle forze dell’ordine, mentre passeggiava nella strada del centro storico della città partenopea è stato avvicinato ed aggredito da un gruppo di extracomunitari, probabilmente africani.

Secondo quanto riferito dalla vittima, due o tre stranieri senza alcuna motivazione apparente avrebbero cominciato a spintonarlo. La situazione è subito degenerata tanto che gli immigrati gli hanno sferrato una coltellata a una gamba.

Il ragazzo, che era in compagnia di un 23enne incensurato del quartiere Montecalvario rimasto illeso nell’agguato, è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi. I medici gli hanno riscontrato alcune lesioni guaribili in 10 giorni.

Sull’episodio stanno ora indagando i carabinieri che hanno già provveduto ad ascoltare il giovane ferito e acquisito i filmati dei diversi impianti di videosorveglianza presenti nella zona teatro della violenza.

I militari stanno cercando di chiarire quale sia stato il movente del raid, circostanza sulla quale la vittima non ha saputo fornire precise spiegazioni.

