Sassi contro autobus dell’Anm a Napoli: è allarme sicurezza

Solo per un caso fortuito uno dei sassi che ha colpito il vetro centrale dell’autobus non è finito addosso al conducente, dopo aver attraversato l’abitacolo. Ennesima sassaiola contro un mezzo pubblico dell’Anm, l’azienda che gestisce il trasporto su gomma a Napoli. Ad essere preso di mira dalle solite bande di teppisti il pullman della linea 196, mentre percorreva via Flauto Magico, nel rione Conocal di Ponticelli.

L’autobus è stato oggetto di un agguato da alcuni ragazzini. Subito dopo che il mezzo si è fermato in una piazzola di sosta è partita la sassaiola. Un vetro è andato in frantumi, ma fortunatamente a bordo non c’erano passeggeri. Il conducente ha fermato la corsa e ha avvisato le forze dell’ordine. Sul posto è giunta la polizia, per effettuare i rilievi del caso.

I sindacati di categoria sono sul piede di guerra, perché nonostante abbiano chiesto da tempo il ripristino del bigliettaio a bordo dei bus, l'installazione di cabine antiaggressione e un maggiore controllo delle zone a rischio, questi provvedimenti non sono stati ancora adottati dall’Anm.

