Scivola su un marciapiede danneggiato: nozze saltate per una turista emiliana

Il suo viaggio a Napoli prima del matrimonio si è rivelato una sciagura e, a distanza di mesi, la giovane donna ne sta pagando ancora le conseguenze. Curiosa la storia di una ragazza di 29 anni, residente a Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia, che lo scorso mese di luglio, durante una gita nella città partenopea, è scivolata su un marciapiede dissestato mentre era in compagnia del suo futuro marito.

Soccorsa dallo staff sanitario del 118, la donna fu trasportata in ambulanza prima al San Giovanni Bosco e poi all’Ospedale del Mare. Gravi le conseguenze dell’incidente, dato che la futura sposa si fratturò entrambe le caviglie. Ritornata a casa la 29enne fu sottoposta a un intervento chirurgico nell’istituto ortopedico Rizzoli di Bologna.

Dimessa dopo una settimana ha cominciato una lenta e faticosa riabilitazione. Le nozze con il suo fidanzato erano fissate per il primo settembre scorso, ma è stata costretta a rinviare il matrimonio, dato che è ancora in carrozzella. Oltre al problema fisico, per i promessi sposi c’è stato anche il danno economico, dopo la disdetta del pranzo nuziale e il viaggio di nozze in Messico. La donna, che non dimenticherà molto facilmente la sua gita a Napoli, si è rivolta ad uno studio legale per ottenere dal Comune il risarcimento del danno subito nella città partenopea.

