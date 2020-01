Carovana di scooter contromano in tangenziale, identificati 7 giovani

Hanno messo a rischio la propria vita e quella di altri automobilisti per sottrarsi a un controllo della polizia Stradale. Questo il motivo alla base della folle corsa contromano di una carovana di scooter andata in scena nella notte di sabato scorso sulla Tangenziale di Napoli. Sono stati identificati i giovani protagonisti della vicenda. Cinque sono minorenni. Se la sono cavati con sanzioni per le infrazioni commesse e con il sequestro dei mezzi.

Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell’azienda che gestisce la Tangenziale, hanno fornito un importante contributo nella ricostruzione della dinamica dei fatti e nell’individuazione dei ragazzi che si sarebbero resi protagonisti dell’azione sconsiderata, tutti incensurati: V.S. di 17 anni, O.A. di 16 anni, P.L. di 16 anni, I.D. di anni 17, A.V. di 15 anni, O.S.P. di 20 anni, M.G. 20 di anni, tutti dell’area flegrea.

Le indagini eseguite dalla Sottosezione autostradale della Polizia stradale di Fuorigrotta hanno permesso di fare chiarezza sulla vicenda. Sette i ragazzi che in sella a quattro scooter nella notte dello scorso sabato si sono lanciati in una folle corsa contromano sull’asse viario che permette di collegare Napoli dalla zona orientale a quella flegrea. Nessuno indossava il casco. E questo li avrebbe spinti a percorrere la Tangenziale controsenso.

Avevano appena lasciato un’area di servizio dove si erano fermati per radunarsi. Due motocicli vi avevano fatto ingresso dalla corsia di uscita. Una volta fatto rifornimento, insieme si erano immessi sulla Tangenziale. La stavano percorrevano regolarmente verso il Vomero dalla direzione Pozzuoli. Volevano raggiungere la zona collinare per incontrare degli amici che passavano la serata lì. Ma durante il tragitto sono incappati in una pattuglia della polizia Stradale.

Dinanzi all’alt degli agenti, i giovani centauri hanno prima bruscamente rallentato per, poi, invertire velocemente la marcia e scappare in senso contrario. Nella fuga, dopo essere passati di nuovo dall’area di servizio dove si erano fermati poco prima, hanno imboccato l'uscita "Via Campana". Diverse le segnalazioni che nel frattempo arrivavano da chi in quei momenti, impegnato alla guida, ha finito per trovarsi all’improvviso davanti agli occhi quegli scooter impazziti. Una tragedia sfiorata.

Sfuggiti inizialmente alla pattuglia che li aveva intercettati, nel giro di poche ore sono stati individuati gli autori del folle gesto, sanzionati per violazioni al Codice della strada. È stato accertato che oltre a percorrere la carreggiata nel senso di marcia opposto a quello consentito e a guidare gli scooter senza il casco, due dei conducenti non avevano la patente di guida. Sono stati poi sottoposti a fermo amministrativo i veicoli coinvolti nell’episodio. L’ammontare totale delle sanzioni amministrative contestate è superiore ai 30 mila euro.

