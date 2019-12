Scoperto con 100 grammi di hashish, arrestato irregolare

Aveva notato la presenza degli agenti e aveva tentato di disfarsi di un involucro pieno di hashish. Ma i poliziotti lo hanno scoperto e lo hanno arrestato. È accaduto a Napoli, nell’area di piazza Principe Umberto. In azione gli agenti in servizio presso il commissariato della polizia di Stato Vicaria-Mercato. In manette un 25enne marocchino.

L’episodio s’è verificato nella notte tra domenica e lunedì scorso. Tutto è iniziato quando i poliziotti hanno deciso di procedere ad alcuni controlli di routine nei pressi di un locale della zona. Durante le operazioni, agli agenti non era sfuggito il comportamento sospetto di un uomo. Questi, infatti, aveva provato a svicolare la presenza dei poliziotti, abbandonando a terra un piccolo involucro. Ma quell’escamotage non gli è riuscito perché gli agenti, dopo aver assistito a tutta la scena, hanno bloccato lui e preso il pacchetto. I motivi di tanta circospezione erano tutti dentro quell’involto. I poliziotti, infatti, hanno scoperto che l’involucro conteneva un panetto di hashish dal peso stimato in circa cento grammi di sostanza stupefacente. Per l’uomo, un 25enne di nazionalità marocchina già noto alle forze dell’ordine, sono scatatte le manette. Ma non è tutto. Perché dai controlli sui database dei tutori della legge, difatti, è emerso che il giovane maghrebino risultava irregolare sul territorio nazionale.

Lo straniero, rassegnatosi all’inefficacia dello stratagemma che aveva tentato di attuare per sfuggire all’attenzione dei poliziotti, è stato arrestato. Risponderà dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Non si fermano, dunque, i controlli delle forze dell'ordine in città a contrasto del fenomeno dello spaccio di droga di ogni tipo. Solo qualche settimana fa, nell'area di via Cesare Rosaroll, i poliziotti della sezione Falchi arrestarono un altro straniero, di origine liberiana. In quell'occasione a finire in manette fu un 21enne nel cui borsello gli agenti scoprirono ben mezzo chilo di hashish. Anche in questo caso, il giovane aveva notato i poliziotti e aveva tentato di farla franca, confondendosi nella folla dell'arteria che unisce via Foria a Porta Capuana. E anche questa volta era stato proprio il comportamento del 21enne ad attirare l'attenzione dei poliziotti che, notata la circospezione e la determinazione a sfuggire, avevano voluto vederci chiaro. Così riuscirono a bloccarlo e a scoprire che trasportava un piccolo carico di droga.

