La scuola è senza mensa, i genitori: "Lavoriamo noi"

Si sono organizzati da soli i genitori degli alunni dell’istituto scolastico comprensivo Madonna Assunta di Bagnoli, a Napoli, predisponendo dei turni per effettuare le pulizie delle aule e per gestire il servizio mensa. L’iniziativa delle famiglie degli allievi nasce per supplire alla carenza di personale nelle scuole.

L’obiettivo è garantire il regolare funzionamento del tempo pieno per i circa 700 studenti dell’istituto scolastico napoletano. I genitori hanno formalizzato la richiesta di intervento alla dirigente scolastica e si sono rivolti anche al Miur regionale, affinché si possano superare le norme vigenti che vieterebbero ai familiari di lavorare, anche gratuitamente, all’interno della scuola.

Attualmente l’istituto comprensivo Madonna Assunta non riesce a garantire il tempo pieno agli alunni e neppure la mensa, nonostante l’azienda che rifornisce i pasti sia pronta a partire con il servizio. Ciò comporta gravi disagi per le famiglie, soprattutto per quei genitori che lavorano entrambi e hanno difficoltà a gestire gli orari di entrata e di uscita dei figli. “Possiamo provvedere noi ad organizzare il servizio”, hanno scritto alla dirigente scolastica.

La scuola di Bagnoli deve far fronte anche alle vertenze nazionali del Manital, il consorzio specializzato nella progettazione, gestione ed erogazione di servizi in strutture pubbliche. Per sostituire gli addetti in sciopero l’istituto scolastico dovrebbe chiedere ai dipendenti di fare lo straordinario, ma mancano i soldi per pagarlo. Da qui la proposta, che ha un carattere anche provocatorio, da parte dei familiari degli alunni.

