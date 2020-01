Quegli anziani con 33 chili di cocaina in auto

Un maxi sequestro da parte delle Fiamme gialle di Napoli, che hanno tolto dal mercato clandestino e illegale oltre 33 chilogrammi di cocaina destinati alle principali “piazze di spaccio” del capoluogo partenopeo. L’ingente carico avrebbe fruttato sul “mercato” circa 10 milioni di euro. La droga è stata “intercettata” dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria con l’ausilio dei “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego all’altezza della Tangenziale di Napoli, su un’autovettura con a bordo una coppia di insospettabili anziani, suddivisa in 28 panetti, abilmente nascosti in due doppifondi artigianalmente ricavati sotto i sedili posteriori dell’automobile.

Per consentire lo sblocco e l’accesso ai vani di occultamento il conducente aveva la disponibilità di un telecomando in radiofrequenza, che è stato scoperto all’interno dell’abitacolo. A insospettire le Fiamme gialle durante il controllo su strada è stato l’evidente nervosismo palesato dal conducente, risultato in possesso di un sofisticato cellulare “criptato”, per le comunicazioni “riservate” con i trafficanti. Il 59enne Antonio Loffredo, originario di Napoli, a quel punto è stato tratto in arresto mentre la moglie, risultata estranea ai fatti, è stata denunciata a piede libero.

Pochi mesi fa, circa 40 chili di hashish e poco più di 100mila euro in banconote sono stati sequestrati ai corrieri della droga intercettati a Napoli dalla polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato San Giovanni erano impegnati in un servizio antidroga quando hanno fermato in viale due Giugno un’auto con a bordo due uomini noti per diversi precedenti di polizia. Nella macchina i poliziotti hanno trovato un trolley pieno di hashish.

La sostanza stupefacente era suddivisa in 39 involucri, avvolti, ciascuno, in un nastro adesivo. Complessivamente circa 40 i chili di hashish scovati. Sono stati sequestrati insieme a 6 telefoni cellulari e a 640 euro in denaro contante, trovati addosso ai due uomini perquisiti. Sempre nel quartiere della periferia orientale di Napoli, era stato messo a segno un altro arresto per droga. Ad eseguirlo era stato un poliziotto libero dal servizio del commissariato San Giovanni-Barra. L’agente si trovava in vico II Marina quando ha notato una persona a piedi consegnare a due uomini in sella a uno scooter una bustina di droga in cambio di soldi. Il poliziotto, intervenuto dopo aver chiesto il supporto di una volante, era riuscito a bloccare l'uomo che aveva visto cedere la dose, trovato in possesso di quasi 100 grammi di hashish.

