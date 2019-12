Sequestrati 430mila articoli contraffatti ad Ottaviano: erano destinati ai bambini

Nel corso dell’operazione “Natale sicuro”, il comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro, all’interno di un deposito di Ottaviano, 430mila articoli contraffatti, tra orologi “Louis Vuitton”, “Casio G-Shock” e “Daniel Wellington”, e giocattoli, tra i quali i più richiesti dai bambini come “Lol”, “Avengers” e “Fortnite”. In particolare, i baschi verdi del gruppo pronto impiego hanno eseguito una perquisizione di un locale scoprendo le merci contraffatte, già pronte ad “invadere” il mercato dei regali di Natale, molte delle quali erano persino munite di packaging realizzato ad arte e identico all’originale.

Al termine dell’operazione è stato denunciato per ricettazione e contraffazione un cittadino di nazionalità cinese. L’attività di controllo si inserisce nell’ambito del dispositivo di contrasto all'abusivismo commerciale e alla contraffazione e consolida i risultati di servizio conseguiti dalla Guardia di finanza di Napoli nel contrasto alla contraffazione marchi e alla tutela del made in Italy. L’acquisto di prodotti contraffatti, venduti a prezzi particolarmente bassi, può comportare, insidie per i cittadini a causa della loro scarsa qualità, oltre che una situazione di potenziale pericolo per la salute, soprattutto per quella dei più piccoli.

Qualche mese fa, un blitz della Guardia di finanza a San Giorgio a Cremano e Casoria ha portato al sequestro di circa 2,5 milioni di articoli non sicuri e contraffatti destinati in prevalenza ai bambini. A San Giorgio a Cremano, i militari della Compagnia di Portici hanno individuato un esercizio commerciale gestito da un cittadino cinese dove erano esposti, pronti per la vendita, numerosi prodotti privi delle regolari informazioni e delle caratteristiche previste dal Codice del Consumo.

Gli articoli sequestrati dalle Fiamme Gialle ammontano a circa 1,2 milioni di pezzi ed erano costituiti prevalentemente da giocattoli, decorazioni e clip adesive destinati ai clienti più piccoli. Il responsabile è stato segnalato dagli investigatori alla locale Camera di Commercio. In un esercizio commerciale a Casoria, invece, i finanzieri hanno rinvenuto oltre 1,2 milioni di pezzi tra prodotti elettrici, articoli di bigiotteria e giocattoli tutti privi dei contenuti minimi di informazione per il consumatore.

Come se non bastasse, i militari della Guardia di Finanza hanno anche trovato 1.157 articoli contraffatti, tra orologi, bracciali e giocattoli. Ma non è tutto. All'interno dello stesso locale, infatti, sono stati scoperti oltre 30 grammi di marijuana già suddivisa e confezionata in dosi. Due persone, entrambi di nazionalità cinese, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. I dati a consuntivo del comando provinciale della Guardia di finanza, nel corso dell’anno, ammontano a 939 interventi, a 46.622.047 di articoli contraffatti o non sicuri sequestrati e a 771 soggetti denunciati di cui 7 tratti in arresto.

