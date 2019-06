Spari tra la folla a Castellammare di Stabia: un ferito

Sparatoria in pieno centro a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, in via Roma, cuore dello shopping cittadino. Attimi di terrore ieri pomeriggio per le numerose persone presenti per strada. Due uomini a bordo di una motocicletta hanno sparato tra la folla; il loro obiettivo era un rivale con cui avevano litigato poco prima.

La vittima è stata raggiunta da un proiettile alla schiena ed è stata trasferita all’ospedale San Leonardo, ma non è in pericolo di vita. I due sulla moto avrebbero continuato a sparare se non si fosse inceppata la pistola, motivo per cui sono scappati via facendo perdere le loro tracce.

Sul grave episodio indagano sia la polizia sia i carabinieri, che stanno ascoltando le testimonianze dei presenti e stanno effettuando i rilievi di routine. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero fornire dettagli utili per risalire all’identità degli aggressori.

Poche settimane fa la sparatoria in piazza Nazionale a Napoli, dove fu ferita la piccola Noemi, balzata agli onori della cronaca per la sua odissea in ospedale e per la solidarietà giunta da tutta Italia.