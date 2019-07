Stadio San Paolo: rubati i nuovi sediolini azzurri delle Universiadi

Ancora problemi per lo stadio San Paolo di Napoli. Dopo il furto dei faretti nei nuovi servizi igienici dell’impianto sportivo sono stati trafugati alcuni sediolini azzurri, installati in occasione delle recenti Universiadi che si sono tenute in Campania.

Le poltroncine erano a deposito nella pancia dello stadio, in attesa di essere collocate per completare l’opera di ristrutturazione della “casa” del Napoli calcio. I ladri hanno atteso che l’attenzione scemasse, dopo le gare, per mettere a segno il colpo.

Sono state portate via file intere di sediolini, probabilmente con l’intento di venderli clandestinamente agli appassionati e ai tifosi del Napoli. Si teme che il furto sia stato commesso dal personale che accede normalmente all’interno dello stadio, poiché le poltroncine sono state rubate facilmente, senza alcuna fatica. In passato alcuni tifosi hanno cercato di portare via, come souvenir, i vecchi sediolini rossi, usurati e non più utilizzabili.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?