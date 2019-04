Studentessa si sente male alla stazione di Napoli, soccorsa da due poliziotti

Era arrivata dalla Sicilia insieme ai suoi compagni di scuola e agli insegnanti, per visitare la città di Napoli e la Costiera Amalfitana. La gita stava per trasformarsi in un incubo per una giovane studentessa che, appena giunta alla stazione partenopea di piazza Garibaldi, si è sentita male.

L’intervento tempestivo ed efficace degli agenti della polizia ferroviaria di Stato ha fatto sì che il malore della giovane non avesse conseguenze peggiori. A detta dei sanitari sembra che l’alunna sia stata colta da crisi epilettica. I poliziotti hanno prestato il primo soccorso, per poi avvertire i medici del 118.

I docenti dell’istituto scolastico siciliano e, successivamente, i genitori della ragazza hanno ringraziato i due agenti della polfer, che hanno effettuato il viaggio di ritorno a Reggio Calabria insieme alla scolaresca siciliana.

Recentemente, sempre a Napoli, altri agenti di polizia hanno salvato un bambino che non respirava. I poliziotti hanno praticato manovre di rianimazione, tirando fuori la lingua del piccolo in tempo, prima che soffocasse e hanno massaggiato il petto del minorenne, il quale è riuscito a riprendersi