Teppisti frantumano i vetri di un autobus: ferita una passeggera

Ancora un atto vandalico compiuto a Napoli, ai danni di un autobus di linea dell’Anm. Il mezzo C12, che da Pianura arriva fino alla Riviera di Chiaia, è stato assaltato da un gruppo di giovani teppisti, i quali si sono aggrappati alle maniglie dei finestroni, mentre il pullman era in corsa, facendo andare in frantumi i vetri.

I ragazzi si sono dati poi alla fuga essendosi accorti che una passeggera era rimasta ferita. I pezzi di vetro le hanno provocato tagli alle mani e al volto. L’autista ha bloccato immediatamente l’autobus e ha avvertito il 118. Giunta sul posto un’ambulanza, la donna è stata trasportata in ospedale, dove è stata medicata.

I sindacati, intanto, sono sul piede di guerra, dato che da molto tempo denunciano gli episodi di vandalismo, lamentando la mancanza di sicurezza per il personale a bordo e per i passeggeri. Qualche giorno fa ad essere preso di mira dalle solite bande di teppisti è stato il pullman della linea 196, mentre percorreva via Flauto Magico, nel rione Conocal di Ponticelli, che ha subito una sassaiola da parte di un gruppo di ragazzini.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?