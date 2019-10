Quei 112 chili di marijuana nascosti in un terreno agricolo

Nel terreno agricolo alla periferia di Napoli c’erano 112 chilogrammi di marijuana. Finiscono in manette due incensurati.

L’operazione porta la firma dei carabinieri della sezione operativa di Marano di Napoli che, durante alcuni controlli in un’area rurale del centro dell’hinterland partenopeo, hanno scoperto la droga e una importante quantita di denaro in contanti. Il blitz ha consentito ai militari di mettere le mani su ben 112 chilogrammi di marijuana. La droga era stata sigillata in buste di cellophane e molte delle singole confezioni, per essere meglio nascoste, erano state interrate in alcuni fusti di plastica. Che, poi, erano stati coperti a loro volta con alcune balle di fieno.

Dai controlli dei carabinieri, inoltre, sono spuntati fuori anche soldi in contanti per una cifra vicina ai 50mila euro, per la precisione 49.210 euro. Denaro, questo, che gli inquirenti ritengono essere di dubbia provenienza. Rinvenuti, inoltre, cinquanta grammi di hashish.

Per i due presunti responsabili, un 46enne di Mugnano e un 18enne di origini albanesi, entrambi incensurati, sono scattate le manette. Risponderanno delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

